«Урал» продлил контракт с Мишкичем

«Урал» продлил контракт с полузащитником Даниэлем Мишкичем, сообщает пресс-служба клуба. При этом, не уточняется срок соглашения с 29-летним хорватом.

«Мишкич остается игроком Урала, мы продлили контракт. Полузащитник отлично зарекомендовал себя: он является ключевым игроком центра поля, мы ценим его профессионализм, работоспособность и игровой интеллект. Не сомневаюсь, что он принесет нам еще много пользы, а болельщикам — радостных впечатлений», — сказал президент клуба Григорий Иванов.

Мишкич присоединился к «Уралу» летом 2020 года. В этом сезоне он провел за клуб 36 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.