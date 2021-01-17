«Урал» отправился на сбор в ОАЭ

«Урал» отправился на первый зимний сбор, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

С 17 по 30 января команда будет работать в ОАЭ на первом учебно-тренировочном сборе, а со 2 по 17 февраля запланирован сбор в Турции.

Вылетаем на сбор в ОАЭ ? pic.twitter.com/zXWtK8Aydx — ФК Урал (@FCURAL) January 17, 2021

После первой части сезона «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 21 очком.