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«Урал» обыграл польский «Ракув» в товарищеском матче

19:23

«Урал» обыграл «Ракув» из Польши в контрольном матче на сборах на Кипре.

Товарищеский матч

«Ракув» (Польша) — «Урал» (Россия) — 1:3 (0:1)

Голы: Кухарчик, 8 (0:1). Жамалетдинов, 51 (0:2). Ях, 56 (1:2). Шаболин, 58 (1:3).

«Урал»: Годзюр (Баклов, 46), Ароян, Поляков, Вилюш (Арт.Мамин, 46), Золотов (Магомадов, 72), Димитров (Бумаль, 30. Селеменев, 78), Егорычев (Шаболин, 30. Голубцов, 78), Аугустыняк (Бавин, 46), Погребняк (Панюков, 30), Бикфалви (Жамалетдинов, 30), Кухарчик (Щербаков, 46. игрок на просмотре, 78).

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