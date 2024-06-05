Агент Обухова — о будущем футболиста: «Интерес к игроку есть, начнем искать клуб»

Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова, рассказал о будущем футболиста.

«Начнем искать клуб Владимиру, интерес есть, так что в ближайшее время будет понимание по его будущему», — сказал Пушкин «СЭ».

32-летний нападающий выступал за «Оренбург» с января 2022 года. Он провел за команду 45 матчей, забил 13 голов и сделал одну результативную передачу. Его контракт истекает 30 июня 2024 года. В минувшем сезоне «Оренбург» занял 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Софья Грецкая