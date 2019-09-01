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«Урал» — «Краснодар»: Спаич едва не забил самый курьезный автогол сезона

15:10
Защитник «Краснодара» Урош Спаич на 32-й минуте едва не забил самый курьезный автогол сезона. Балканский игрок решил сделать передачу назад и едва не застал врасплох голкипера Матвея Сафонова. К счастью для «Краснодара», Сафонов успел в подкате дотянуться до мяча.
Урал — Краснодар

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