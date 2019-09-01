«Урал» — «Краснодар»: Спаич едва не забил самый курьезный автогол сезона
15:10
Защитник «Краснодара» Урош Спаич на 32-й минуте едва не забил самый курьезный автогол сезона. Балканский игрок решил сделать передачу назад и едва не застал врасплох голкипера Матвея Сафонова. К счастью для «Краснодара», Сафонов успел в подкате дотянуться до мяча.
? Спаич и Сафонов играют в своей штрафной #УралКраснодар pic.twitter.com/CYYCeHYp1q— СЭ Футбол (@se_football) September 1, 2019
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...