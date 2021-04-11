Управляющий директор «Спартака»: «У нас с «Ландскроной» свои отношения»

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал «СЭ» появление в открытом доступе служебной документации.

Telegram-канала BlackMirror слил в сеть масштабные данные о финансовой деятельности «Спартака». Источник уверяет, что информация взята из архивов владельца клуба Леонида Федуна и его супруги Заремы Салиховой с более чем 10 тысячами писем с 2016 по 2020 год. Часть данных можно получить только на коммерческой основе, однако в общем доступе оказалось немало цифр о деятельности красно-белых.

— Вас не навело на определённые мысли, что канал, который выложил переписку сотрудников клуба и перформанс фанатов «Зенита», был связан с сериалом «Чёрное зеркало»?

— Навело. У нас с «Ландскроной» свои отношения.