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Умяров – о поражении «Спартака»: «Создавали шансы, но не реализовали их»

21:55
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился впечатлениями от матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:2).

– Что получилось, что нет? Почему «Спартак» проиграл?

– Не получилось победить. Настраивались на победу. Увы. Не всегда команда выигрывает. Мы должны сделать правильные выводы и пойти дальше. Следующий матч с «Уфой».

– Знали ли вы до игры, как сыграл «Зенит»?

– Да, знали. Но не обращали на это внимание. Мы должны были сами побеждать, но мы этого не сделали.

– Команда горела 0:2, и Соболева заменили на вас. Какой была ваша установка?

– Когда ты проигрываешь, хочешь отыграться. У нас команда амбициозная – мы все этого хотели. После моего выхода мы перестроились на 4-4-1. Мы вдвоем с Алексом были в центре против 4 игроков, надо было успевать и вперед, и назад. В каких-то моментах получалось. Создали шансы, но не удалось реализовать их.

(Артем Калинин)

Локомотив – Спартак

 

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