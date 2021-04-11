Умяров – о поражении «Спартака»: «Создавали шансы, но не реализовали их»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился впечатлениями от матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:2).

– Что получилось, что нет? Почему «Спартак» проиграл?

– Не получилось победить. Настраивались на победу. Увы. Не всегда команда выигрывает. Мы должны сделать правильные выводы и пойти дальше. Следующий матч с «Уфой».

– Знали ли вы до игры, как сыграл «Зенит»?

– Да, знали. Но не обращали на это внимание. Мы должны были сами побеждать, но мы этого не сделали.

– Команда горела 0:2, и Соболева заменили на вас. Какой была ваша установка?

– Когда ты проигрываешь, хочешь отыграться. У нас команда амбициозная – мы все этого хотели. После моего выхода мы перестроились на 4-4-1. Мы вдвоем с Алексом были в центре против 4 игроков, надо было успевать и вперед, и назад. В каких-то моментах получалось. Создали шансы, но не удалось реализовать их.

(Артем Калинин)