Умяров назвал минусы атакующего стиля «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров назвал недостатки атакующего стиля команды.

По его словам, при любой игре должна быть ответственность, особенно в защите.

«Думаю, одна из основных причин — ярко атакующий стиль футбола, в который мы сейчас играем. Команда много забивает, и при этом также случаются моменты, приводящие к пропущенным голам. Да, кто-то может назвать такой футбол рискованным, но тренер не хочет, чтобы мы закрывались или выходили на поле с боязнью ошибиться. Конечно, при этом мы должны стараться действовать более надежно во всех линиях», — цитирует игрока пресс-служба красно-белых.

После 6 туров РПЛ «Спартак» набрал 10 очков и занимает 7-е место.