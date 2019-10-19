Угадай, как сыграют «Зенит» и «Ростов»

В субботу, 19 октября, в центральном матче 13-го тура РПЛ «Зенит» принимает «Ростов». Матч на «Газпром Арене» начнется в 19.00 по московскому времени.

Команда Валерия Карпина в этом сезоне много забивает — забитых мячей у «Ростова» больше, чем у «Зенита». Питерцы, в свою очередь, меньше всех пропускают. Но стоит принять во внимание тот факт, что чемпионат только возобновляется после перерыва на матчи сборных, а в составе сине-бело-голубых игроков национальных команд немало. Кроме того, «Ростов» по матчу с ЦСКА показал, что хорошо умеет управлять подстраиваться под конкретного соперника. Таким образом с большой долей вероятности обе команды сумеют отличиться. Коэффициент в БК «Лига Ставок» на «обе забьют» — 1,95. При этом эксперты считают фаворитом матча хозяев — все-таки у «Зенита» есть большая обойма игроков, способная разнообразить атаку. Плюс немаловажным фактором будет свой стадион и поддержка болельщиков. Победа команды Сергея Семака в БК «Лига Ставок» оценивается в 1,60. Для сравнения на ничью можно поставить с коэффициентом 4,10, на победу «Ростова» — 5,75. А как считаете вы?

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