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«Уфа» — «Урал»: все голы матча

12:42
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В матче 13-го тура Тинькофф РПЛ «Уфа» на своем поле принимает «Урал».

27-я минута: первый гол Бикфалви

39-я минута: второй гол Бикфалви

Уфа — Урал

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