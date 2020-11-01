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«Уфа» — «Урал»: Андрич забил дебютный мяч за уфимцев в РПЛ

13:22
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Нападающий «Уфы» Комнен Андрич забил гол во втором тайме матча 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала». Он сократил отставание в счете — 1:2.

Для серба этот мяч стал первым в составе российского клуба в РПЛ.

Уфа — Урал

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