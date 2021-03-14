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«Уфа» бесплатно пустила болельщиков на матч с «Рубином»

14:17
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Руководство «Уфы» решило сделть бесплатным вход на матч 22-го тура чемпионата России с «Рубином», сообщает пресс-служба клуба.

Встреча команд началась в 14.00 мск. Счет к 17-й минуте — 0:0.

Кроме того, «Уфа» на стадионе проводит праздник Масленицы. После 21 тура РПЛ команда занимает 15-е место в турнирной таблице.

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