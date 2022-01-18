Директор «Лацио» опроверг слухи о переходе Мурики в ЦСКА
Директор «Лацио» Игли Таре заявил, что нападающий римского клуба Ведат Мурики не перейдет в ЦСКА.
«Это были только слухи. Он не переходит в ЦСКА», — приводит слова Таре в Twitter журналист Фабрицио Романо.
Ранее появилась информация, что ЦСКА предложил римскому клубу около 2,5 миллиона евро за полугодичную аренду 27-летнего форварда с обязательством выкупа за 8 миллионов.
Его контракт с римским клубом рассчитан до лета 2025-го. В нынешнем сезоне Мурики сыграл 11 матчей в серии А и отметился одной голевой передачей.
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|
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|6
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15
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|3
|7
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|14:00
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|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
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|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
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|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
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|- : -
|28.02
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|
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Уфа
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Реми Кабелла
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