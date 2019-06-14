УЕФА поздравил Корниленко с днем рождения

УЕФА в официальном Твиттере поздравил с днем рождения капитана "Крыльев Советов" Сергея Корниленко. Белорусскому футболисту исполнилось 36 лет.

Ранее Корниленко защищал цвета ряда белорусских клубов, украинских "Динамо" и "Днепра", английского "Блэкпула" и российских "Томи", "Зенита", "Рубина". В "Крыльях" он играет с 2011 года.

За сборную Белоруссии форвард выступал с 2003 по 2017 год.