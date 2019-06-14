УЕФА поздравил Корниленко с днем рождения

УЕФА в официальном Твиттере поздравил с днем рождения капитана "Крыльев Советов" Сергея Корниленко. Белорусскому футболисту исполнилось 36 лет.
Ранее Корниленко защищал цвета ряда белорусских клубов, украинских "Динамо" и "Днепра", английского "Блэкпула" и российских "Томи", "Зенита", "Рубина". В "Крыльях" он играет с 2011 года.
За сборную Белоруссии форвард выступал с 2003 по 2017 год.
🇧🇾 Форварду @fckssamara Сергею Корниленко - 36! 🎂— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 14 июня 2019 г.
Наши поздравления 👏 pic.twitter.com/wf1R2pXMc9
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