Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский, ставший гостем эфира «СЭ», рассказал о главных разочарованиях в истории клуба.

— Для кого-то главным разочарованием в ЦСКА за все эти годы стал Хонда, который за спиной клуба провел переговоры с «Миланом». Для кого-то — Еременко, дисквалифицированный за кокаин. А для вас — кто?

— Тут надо разделять. Есть, например, бразилец Рамон, который по таланту ни в чем не уступал Вагнеру, но все профукал. Или Карвалью. Два сезона был абсолютным лидером команды, а потом растворился. Смотришь — мастерство вроде при нем, но кондиции нулевые. Если футболист в ЦСКА халтурил — это одна история. Другая — когда действовал нечистоплотно. Как Хонда, Бекао. К бразильцу претензий даже больше.

— Это почему же?

— Хонда пришел к нам уже сложившимся футболистом. Честно отыграл за ЦСКА несколько лет, был очень полезен. Дальше пообещал продлить контракт, но повел себя не по-джентльменски. Ушел в «Милан» свободным агентом, не дав клубу заработать на трансфере. Бекао поступил некрасиво вдвойне, организовав закулисные переговоры с «Удинезе». Когда парня привезли в ЦСКА, многие крутили пальцем у виска — дескать, армейцы от безденежья совсем сбрендили. Что за лавочник из второго бразильского дивизиона? Долговязый, плохо координированный юноша с лицом индейца.

— Да уж.

— В обороне косяков у Бекао хватало, но в целом был хорош. Помню, в каком-то матч я сидел на трибуне рядом с Игнашевичем. Сергей, наблюдая за Бекао, поражался: «Не верю, что ему всего 22. Понимание игры — на уровне ветерана!» Ну а дисквалификация Еременко... Он тоже поступил нечестно — имею в виду то, как объяснил эту ситуацию, и клуб за него впрягся, пытался помочь. Но потом оказалось, что картина еще хуже. Конечно, Еременко принес ЦСКА немало пользы, особенно в чемпионском сезоне-2015/16. Так что разочаровал не игровыми, а моральными качествами.

— Это понятно.

— Что ж, он понес наказание, пропустил два года. Не скрою, для меня стало сюрпризом, что после всех передряг Еременко вернулся в «Ростове» на прежний уровень. Какой голешник забил ЦСКА в последнем матче!

— Промоутер ночного клуба недавно обронил в интервью: «Да про Еременко и кокаин пол-Москвы знало!» Вы тоже?

— Честное красно-синее — нет! Клянусь! Лишь в тот момент, когда на нас все обрушилось, узнал, что происходит. Позже выяснилось — это не одноразовая лажа или, простите за каламбур, дурь, а системная беда... Но то, что пол-Москвы было в курсе — брехня.

— Почему?

— Если б то, о чем вы мне рассказали, было правдой, руководители ЦСКА об этом точно знали бы. И с Еременко был бы совершенно другой разговор. Да и в прессу информация наверняка бы просочилась. (Александр Кружков)

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