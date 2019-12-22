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У ЦСКА самый молодой состав в РПЛ

21:23
17-летний защитник ЦСКА Вадим Карпов провел за основную команду 13 матчей. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
17-летний защитник ЦСКА Вадим Карпов провел за основную команду 13 матчей. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Футбольная лаборатория Международного центра спортивных исследований составила рейтинг команд российской премьер-лиги по среднему возрасту футболистов, выходивших на поле в играх чемпионата России-2019/20.

Самыми возрастными оказались «Урал» и «Крылья Советов» (28,9 года), самым молодым — ЦСКА (23,9 года).

Команда

Средний возраст*

1. Урал

28,9

2. Крылья Советов

28,9

3. Тамбов

28,8

4. Зенит

28,5

5. Ахмат

28,4

6. Локомотив

28,3

7. Сочи

28,1

8. Арсенал

28

Динамо

28

10. Оренбург

27,8

11. Ростов

27,7

12. Уфа

26,8

13. Краснодар

26,7

14. Рубин

24,8

15. Спартак

24,4

16. ЦСКА

23,9

* В матчах чемпионата России-2019/20.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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