У Александра Соболева умерла мать

У нападающего «Спартака» Александра Соболева умерла мать, сообщает официальный Twitter его бывшего клуба «Крыльев Советов». Самарцы выразили соболезнования футболисту.

«Футбольный клуб «Крылья Советов» выражает глубокие соболезнования Александру Соболеву в связи со скоропостижной смертью матери.

Саша, держись, мы с тобой!" - говорится в сообщении «Крыльев».

Соболев выступал за «Крылья» с начала 2018 по конец 2019 года. «Спартак» взял его в аренду, после чего выкупил трансфер.