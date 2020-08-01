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У Александра Соболева умерла мать

10:54
7 октября 2019 года. Новогорск. Александр Соболев в сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
7 октября 2019 года. Новогорск. Александр Соболев в сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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У нападающего «Спартака» Александра Соболева умерла мать, сообщает официальный Twitter его бывшего клуба «Крыльев Советов». Самарцы выразили соболезнования футболисту.

«Футбольный клуб «Крылья Советов» выражает глубокие соболезнования Александру Соболеву в связи со скоропостижной смертью матери.

Саша, держись, мы с тобой!" - говорится в сообщении «Крыльев».

Соболев выступал за «Крылья» с начала 2018 по конец 2019 года. «Спартак» взял его в аренду, после чего выкупил трансфер.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fckssamara/status/1289460298680680449

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