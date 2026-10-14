Семак о работе судей: «Поставил — прав, не поставил — тоже прав. Ну как это?»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал работу судей в матче группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против махачкалинского «Динамо» (2:1).

Встречу в Каспийске обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Чебаном из Москвы. Ему помогали Дмитрий Мосякин (Москва) и Дмитрий Маликов (Новоалтайск). Резервный судья — Рафаэль Шафеев (Волгоград).

«С чем было связано недовольство работой арбитра? Трактовкой моментов. Вы же видели. Если мы возьмем эпизод с пенальти [нападающего «Динамо» Гамида Агаларова на 5-й минуте, — прим. «СЭ»], вы видели пенальти, который отменили, когда «Краснодар» играл, Ленини, по-моему, сыграл в мяч и потом наступил. Они так же объяснили, что он играет в мяч, а потом идет наступ. Вот здесь тоже Караваев сыграл в мяч сначала, потом случился наступ. Абсолютно идентичные моменты. Отсюда и недовольство.

К тому же офсайд: когда Караваев выбегает, судья не трогает, не ставит офсайд, а когда Агаларов бежит так же, фиксирует. Я арбитра сам спрашиваю, он говорит: «В первом случае, он был близко». Я говорю: «А в предыдущем не близко?» Ответа нет. Поэтому вопрос трактовок, конечно. Они запутали всех, и я не понимаю, спрашиваю абсолютно спокойно — объясните. Но объяснить, к сожалению, никто не может. Одинаковые моменты, они трактуются по-разному. Поставил — прав, не поставил — тоже прав. Ну как это? Я не понимаю, честно. Поэтому судейскую историю, я уже давно говорил, можно оставить в стороне, а сконцентрироваться на игре», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

«Зенит» набрал 11 очков в своей группе Пути РПЛ и укрепился на первом месте. У махачкалинского «Динамо» — 1 очко и последнее, 4-е место.

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