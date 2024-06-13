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Сегодня, 01:30

Тюкавин объяснил, почему выбрал Смолова лучшим футболистом РПЛ в сезоне-2023/24

Александр Кружков
Обозреватель
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин объяснил, почему поставил своего одноклубника Федора Смолова на первое место в ежегодном опросе «СЭ» по итогам сезона-2023/24.

— «Зенит» снова взял золото. Кассьерра — главный снайпер чемпионата, забил на шесть мячей больше, чем вы. При этом вас признали лучшим футболистом сезона и на премии Winline Герои РПЛ, и по опросу 176 игроков лиги. Сюрприз?

— Отчасти. Спасибо всем, кто за меня голосовал. Когда тебя выделяют не только эксперты, но и футболисты, против которых выходишь на поле, приятно вдвойне.

— Объясните, почему на первое место в опросе вы поставили Смолова?

— Федор — великолепный нападающий, два года подряд выигрывал в РПЛ бомбардирскую гонку.

— Это когда было!

— Ну да, еще в «Краснодаре». И что? Мастерство-то никуда не делось. Когда каждый день тренируешься рядом с таким игроком, многому учишься. Смотришь, как он принимает мяч, как открывается, как прессингует вратаря... Два с половиной года мы конкурируем. Федор мне реально помог. Поэтому и назвал его первым.

— Вы сразу поладили?

— Да. Я к Феде хорошо отношусь. Думаю, как и он ко мне. Хотя поначалу, когда только-только вернулся в «Динамо», у него наверняка разные мысли проскакивали. Мол, я-то опытный, забивал «Барсе», «Реалу», а тут какой-то Тюкавин. Впрочем, на наших отношениях это не сказывалось.

— Раньше в «Динамо» на вторых ролях были вы, теперь — Смолов. Почувствовали холодок с его стороны?

— Нет-нет, все нормально. Мы постоянно общаемся, в раздевалке сидим рядышком. Весной за несколько туров до финиша Федя сказал: «Костик, это твой сезон! Молодец!»

— Смолов и в опросе вас на первое место поставил.

— Я не сомневался, что в футболе он разбирается, ха-ха.

Константин Тюкавин был признан лучшим футболистом РПЛ в сезоне-2023/24 по итогам ежегодного опроса «СЭ», который проводится среди игроков премьер-лиги.

В сезоне-2023/24 форвард забил 15 голов и сделал 10 результативных передач в 30 матчах чемпионата России. «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице с 56 очками.

Константин Тюкавин и&nbsp;Александр Овечкин. Константин Тюкавин: «Когда обыграли «Балтику», Овечкин прислал голосовое сообщение: «Давай, Тюка! Мы давно ждем чемпионства...»
Константин Тюкавин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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