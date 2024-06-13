Тюкавин объяснил, почему выбрал Смолова лучшим футболистом РПЛ в сезоне-2023/24

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин объяснил, почему поставил своего одноклубника Федора Смолова на первое место в ежегодном опросе «СЭ» по итогам сезона-2023/24.

— «Зенит» снова взял золото. Кассьерра — главный снайпер чемпионата, забил на шесть мячей больше, чем вы. При этом вас признали лучшим футболистом сезона и на премии Winline Герои РПЛ, и по опросу 176 игроков лиги. Сюрприз?

— Отчасти. Спасибо всем, кто за меня голосовал. Когда тебя выделяют не только эксперты, но и футболисты, против которых выходишь на поле, приятно вдвойне.

— Объясните, почему на первое место в опросе вы поставили Смолова?

— Федор — великолепный нападающий, два года подряд выигрывал в РПЛ бомбардирскую гонку.

— Это когда было!

— Ну да, еще в «Краснодаре». И что? Мастерство-то никуда не делось. Когда каждый день тренируешься рядом с таким игроком, многому учишься. Смотришь, как он принимает мяч, как открывается, как прессингует вратаря... Два с половиной года мы конкурируем. Федор мне реально помог. Поэтому и назвал его первым.

— Вы сразу поладили?

— Да. Я к Феде хорошо отношусь. Думаю, как и он ко мне. Хотя поначалу, когда только-только вернулся в «Динамо», у него наверняка разные мысли проскакивали. Мол, я-то опытный, забивал «Барсе», «Реалу», а тут какой-то Тюкавин. Впрочем, на наших отношениях это не сказывалось.

— Раньше в «Динамо» на вторых ролях были вы, теперь — Смолов. Почувствовали холодок с его стороны?

— Нет-нет, все нормально. Мы постоянно общаемся, в раздевалке сидим рядышком. Весной за несколько туров до финиша Федя сказал: «Костик, это твой сезон! Молодец!»

— Смолов и в опросе вас на первое место поставил.

— Я не сомневался, что в футболе он разбирается, ха-ха.

Константин Тюкавин был признан лучшим футболистом РПЛ в сезоне-2023/24 по итогам ежегодного опроса «СЭ», который проводится среди игроков премьер-лиги.

В сезоне-2023/24 форвард забил 15 голов и сделал 10 результативных передач в 30 матчах чемпионата России. «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице с 56 очками.