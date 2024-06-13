Тюкавин объяснил, почему выбрал Смолова лучшим футболистом РПЛ в сезоне-2023/24
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин объяснил, почему поставил своего одноклубника Федора Смолова на первое место в ежегодном опросе «СЭ» по итогам сезона-2023/24.
— «Зенит» снова взял золото. Кассьерра — главный снайпер чемпионата, забил на шесть мячей больше, чем вы. При этом вас признали лучшим футболистом сезона и на премии Winline Герои РПЛ, и по опросу 176 игроков лиги. Сюрприз?
— Отчасти. Спасибо всем, кто за меня голосовал. Когда тебя выделяют не только эксперты, но и футболисты, против которых выходишь на поле, приятно вдвойне.
— Объясните, почему на первое место в опросе вы поставили Смолова?
— Федор — великолепный нападающий, два года подряд выигрывал в РПЛ бомбардирскую гонку.
— Это когда было!
— Ну да, еще в «Краснодаре». И что? Мастерство-то никуда не делось. Когда каждый день тренируешься рядом с таким игроком, многому учишься. Смотришь, как он принимает мяч, как открывается, как прессингует вратаря... Два с половиной года мы конкурируем. Федор мне реально помог. Поэтому и назвал его первым.
— Вы сразу поладили?
— Да. Я к Феде хорошо отношусь. Думаю, как и он ко мне. Хотя поначалу, когда только-только вернулся в «Динамо», у него наверняка разные мысли проскакивали. Мол, я-то опытный, забивал «Барсе», «Реалу», а тут какой-то Тюкавин. Впрочем, на наших отношениях это не сказывалось.
— Раньше в «Динамо» на вторых ролях были вы, теперь — Смолов. Почувствовали холодок с его стороны?
— Нет-нет, все нормально. Мы постоянно общаемся, в раздевалке сидим рядышком. Весной за несколько туров до финиша Федя сказал: «Костик, это твой сезон! Молодец!»
— Смолов и в опросе вас на первое место поставил.
— Я не сомневался, что в футболе он разбирается, ха-ха.
Константин Тюкавин был признан лучшим футболистом РПЛ в сезоне-2023/24 по итогам ежегодного опроса «СЭ», который проводится среди игроков премьер-лиги.
В сезоне-2023/24 форвард забил 15 голов и сделал 10 результативных передач в 30 матчах чемпионата России. «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице с 56 очками.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4