Турбин объяснил, почему показал большой палец Малкому после попадания мячом

Арбитр Евгений Турбин рассказал, почему показал большой палец бразильцу Малкому в матче 5-го тура РПЛ между «Динамо» и «Зенитом» (0:2). Форвард петербуржцев сильно направил мяч в сторону, где должен был разыгрываться штрафной и попал в судью. Турбин хладнокровно показал Малкому большой палец.

— Это самый распространенный жест, известный с античных времен, — цитирует RT Турбина. — Показывавший его гладиатору выражал одобрение и оставлял того в живых. В данном случае в нем можно найти множество смыслов. Это и оценка мастерства футболиста, который попал в судью с расстояния в 40 метров, и самоирония. Каждый найдет что-то свое.

Стоит отметить, что Турбин, говоря о жесте гладиаторов, повторил распространенное заблуждение. На самом деле, отставленный в сторону большой палец в любом случае означал смерть гладиатора, вне зависимости от направления. Если зрители хотели оставить бойца в живых, они прятали палец в кулак, символизируя спрятанный в ножны меч.