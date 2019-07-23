"Тун" играет в быстрый и организованный футбол". Кононов оценил соперника "Спартака" по Лиге Европы

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов оценил соперника по третьему отборочному раунду Лиги Европы. По его словам, швейцарский "Тун" играет в быстрый, организованный футбол.

– Швейцарский футбол сегодня развивается динамично, шагает в ногу со временем, – приводит слова Кононова пресс-служба "Спартака". – Поэтому не надо смотреть на бюджет и количество трофеев нашего соперника – сила швейцарских клубов заключается в системности подхода к управлению и развитию футбола. Чтобы это понять, достаточно взглянуть на позиции Швейцарии в рейтинге ФИФА – она уже много лет не покидает топ-10. А швейцарские футболисты регулярно выступают в лучших клубах Европы.

Футбольный клуб "Тун", играет в быстрый, организованный футбол. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы подойти к этим матчам в полной готовности.