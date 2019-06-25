Тульский "Арсенал" сменил город на сборе в Австрии и назвал трех соперников по матчам

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов уверен, что команда пройдет качественную предсезонную подготовку, сообщает официальный сайт тульской команды.

27 июня "Арсенал" отправится на второй сбор, который пройдет в Австрии.

– Понимая, что нам предстоит впервые в истории стартовать в еврокубках, мы приложили все усилия, чтобы команда прошла подготовку на самом высоком уровне. Клуб еще за полгода до окончания чемпионата забронировал гостиницу в хорошо знакомом нам Лиенце, где мы два года назад плодотворно прошли предсезонку с Миодрагом Божовичем.

Неделю назад представители компании, которая организует нам сборы, сообщили, что появился еще один вариант. Нам был предложен город Кессен – одно из самых привлекательных мест для сборов в летнее межсезонье.

В отеле "Сихов" есть современный спортивный зал, комнаты для восстановления и два натуральных поля в пешей доступности. Тренировочный лагерь очень удобен для нашей команды с точки зрения логистики. Футболистам не придется проводить несколько часов в пути в дни контрольных игр. Плюс, это место оказалось привлекательным для нас с экономической точки зрения и позволило клубу сэкономить деньги. В свое время сюда невозможно было попасть, Юрий Семин и Курбан Бердыев на годы вперед бронировали Кессен для своих команд. Отказываться от этого места было бы глупо, совместно с тренерским штабом и президентом клуба Гурамом Аджоевым приняли решение провести сбор именно здесь. Мы уверены, что подготовка пройдет на самом высоком уровне, – приводит слова Балашова пресс-служба "Арсенала".

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