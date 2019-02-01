Тугарев продлил контракт с "Локомотивом"

Полузащитник "Локомотива" Роман Тугарев продлил контракт с клубом, информирует официальный сайт железнодорожников. Новое соглашение с 20-летним россиянином рассчитано до 2022 года.

Академия, молодежный состав, "Казанка", основной состав – Роман Тугарев прошёл через всю систему подготовки "Локомотива".

Сегодня Рома продлил соглашение с нашим клубом до 2022 года!



Подробности: https://t.co/vB7eHUx5Vx pic.twitter.com/PVmYZy46Jn – ФК Локомотив (@fclokomotiv) 1 февраля 2019 г.

Тугарев является воспитанником академии красно-зеленых. За основную команду "Локомотива" он дебютировал 29 сентября 2018 года в матче с "Ахматом" (2:0).

В текущем сезоне Тугарев провел 7 матчей за "Локомотив" и не отметился результативными действиями.

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