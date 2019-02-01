19:03 | Футбол — РПЛ

Тугарев продлил контракт с "Локомотивом"

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Полузащитник "Локомотива"  Роман Тугарев продлил контракт с клубом, информирует официальный сайт железнодорожников. Новое соглашение с 20-летним россиянином рассчитано до 2022 года.

 

Тугарев является воспитанником академии красно-зеленых. За основную команду "Локомотива" он дебютировал 29 сентября 2018 года в матче с "Ахматом" (2:0). 

В текущем сезоне Тугарев провел 7 матчей за "Локомотив" и не отметился результативными действиями. 

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https://www.fclm.ru/ru/publications/news/19471

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