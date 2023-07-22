Трошечкин: «Зря Фернандес говорил, что никогда не перейдет в «Зенит» и клялся в верности ЦСКА»

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин в интервью с «СЭ» ответил на вопрос о принципиальности чемпионата.

— Помимо Кузяева удивил переход Марио Фернандеса в «Зенит» и Медины в «Спартаке». Считаете ли вы, что само понятие принципиальный соперник постепенно стирается и принимает условный характер?

— Нет. У Медины, судя по всему, был внутренний конфликт в ЦСКА, да и денег в «Спартаке» дали больше. Человек приехал к нам зарабатывать. Ему вообще до лампочки, за кого играть.

Про Фернандеса думали иначе. Но почему? Он ведь за 10 лет так и не выучил русский язык. Тоже показатель, — сказал Трошечкин «СЭ». — Я не осуждаю Марио, просто не понимаю, почему люди воспринимают его переход как личную обиду. Единственное — зря он говорил, что никогда не перейдет в «Зенит» и клялся в верности ЦСКА. Все остальное — как у классика: ваши ожидания — ваши проблемы.

Марио Фернандес перешел в «Зенит» 17 июля. Контракт со спортсменом действует до конца сезона-2023/24 с возможностью продления на еще один год.