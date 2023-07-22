Трошечкин: «Зря Фернандес говорил, что никогда не перейдет в «Зенит» и клялся в верности ЦСКА»
Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин в интервью с «СЭ» ответил на вопрос о принципиальности чемпионата.
— Помимо Кузяева удивил переход Марио Фернандеса в «Зенит» и Медины в «Спартаке». Считаете ли вы, что само понятие принципиальный соперник постепенно стирается и принимает условный характер?
— Нет. У Медины, судя по всему, был внутренний конфликт в ЦСКА, да и денег в «Спартаке» дали больше. Человек приехал к нам зарабатывать. Ему вообще до лампочки, за кого играть.
Про Фернандеса думали иначе. Но почему? Он ведь за 10 лет так и не выучил русский язык. Тоже показатель, — сказал Трошечкин «СЭ». — Я не осуждаю Марио, просто не понимаю, почему люди воспринимают его переход как личную обиду. Единственное — зря он говорил, что никогда не перейдет в «Зенит» и клялся в верности ЦСКА. Все остальное — как у классика: ваши ожидания — ваши проблемы.
Марио Фернандес перешел в «Зенит» 17 июля. Контракт со спортсменом действует до конца сезона-2023/24 с возможностью продления на еще один год.
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|Краснодар
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2
|Зенит
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3
|ЦСКА
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|0-0
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4
|Спартак
|0
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|0-0
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5
|Ростов
|0
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|0
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6
|Ахмат
|0
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|0
|0-0
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7
|Оренбург
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|0
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8
|Локомотив
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9
|Сочи
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|0-0
|0
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10
|Урал
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11
|Кр. Советов
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|0
|0
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|0-0
|0
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12
|Пари НН
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|0
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|0-0
|0
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13
|Факел
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|0
|0-0
|0
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14
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
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Жуан Батчи
Краснодар
|1
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Джон Кордоба
Краснодар
|1
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Федор Смолов
Динамо
|1
|П
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
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Константин Тюкавин
Динамо
|1
|И
|К
|Ж
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Джон Кордоба
Краснодар
|1
|0
|1
|
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Роберто Фернандес
Динамо
|1
|0
|1