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Сегодня, 12:15

Трошечкин: «Зря Фернандес говорил, что никогда не перейдет в «Зенит» и клялся в верности ЦСКА»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин в интервью с «СЭ» ответил на вопрос о принципиальности чемпионата.

— Помимо Кузяева удивил переход Марио Фернандеса в «Зенит» и Медины в «Спартаке». Считаете ли вы, что само понятие принципиальный соперник постепенно стирается и принимает условный характер?

— Нет. У Медины, судя по всему, был внутренний конфликт в ЦСКА, да и денег в «Спартаке» дали больше. Человек приехал к нам зарабатывать. Ему вообще до лампочки, за кого играть.

Про Фернандеса думали иначе. Но почему? Он ведь за 10 лет так и не выучил русский язык. Тоже показатель, — сказал Трошечкин «СЭ». — Я не осуждаю Марио, просто не понимаю, почему люди воспринимают его переход как личную обиду. Единственное — зря он говорил, что никогда не перейдет в «Зенит» и клялся в верности ЦСКА. Все остальное — как у классика: ваши ожидания — ваши проблемы.

Марио Фернандес перешел в «Зенит» 17 июля. Контракт со спортсменом действует до конца сезона-2023/24 с возможностью продления на еще один год.

Александр Трошечкин
Марио Фернандес
ФК Нижний Новгород
0
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
3
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
10
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
13
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
14
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
15
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
16
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
Результаты / календарь
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30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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Г
Жуан Батчи

Жуан Батчи

Краснодар

 1
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 1
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 1
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 1
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 1
И К Ж
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 1 0 1
Роберто Фернандес

Роберто Фернандес

Динамо

 1 0 1
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