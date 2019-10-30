Троих игроков, устроивших драку в матче молодежных команд «Ахмата» и «Арсенала», дисквалифицировали на 6 матчей

Контрольно-дисциплинарный комитет принял решение дисквалифицировать футболистов молодежных команд «Арсенала» и «Ахмата», удаленных за драку в матче 14-го тура молодежного первенства России на 39-й минуте очной встречи. Матч прошел в Грозном, хозяева уступили тулякам со счетом 1:3.

— В протоколе было указано, что произошла массовая конфронтация, по итогу которой футболисты Никита Мельников («Арсенал»), Таймаз Хизриев и Мурсалин Денилханов (оба — «Ахмат») были удалены. КДК установил, что в данном случае имела место быть драка. В соответствии со статьей 97 каждый из игроков, названных ранее, дисквалифицирован на 6 матчей, — заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц. (Иван Торопцев)