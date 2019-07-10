Трибуны стадиона "Динамо" будут названы в честь прославленных динамовцев

Глава УК "Динамо" Андрей Лунтовский на встрече команды с болельщиками заявил, что трибуны стадиона в Петровском парке будут носить имена прославленных динамовцев.

– Будут ли трибуны стадиона "Динамо" носить имена прославленных динамовцев?

– Мы обсудили ряд инициатив, предложенных болельщиками. И можем смело сказать, что да, будут.