19:23 | Футбол — РПЛ

Трибуны стадиона "Динамо" будут названы в честь прославленных динамовцев

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Глава УК "Динамо" Андрей Лунтовский на встрече команды с болельщиками заявил, что трибуны стадиона в Петровском парке будут носить имена прославленных динамовцев.

– Будут ли трибуны стадиона "Динамо" носить имена прославленных динамовцев?

– Мы обсудили ряд инициатив, предложенных болельщиками. И можем смело сказать, что да, будут.

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