Трибуны стадиона "Динамо" будут названы в честь прославленных динамовцев

Глава УК "Динамо" Андрей Лунтовский на встрече команды с болельщиками заявил, что трибуны стадиона в Петровском парке будут носить имена прославленных динамовцев.
– Будут ли трибуны стадиона "Динамо" носить имена прославленных динамовцев?
– Мы обсудили ряд инициатив, предложенных болельщиками. И можем смело сказать, что да, будут.
📢 будут ли трибуны стадиона «Динамо» носить имена прославленных динамовцев?— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 10 июля 2019 г.
💬 Андрей Лунтовский: Мы обсудили ряд инициатив, предложенных болельщиками. И можем смело сказать, что да, будут. #ДинамоДома
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