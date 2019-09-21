В субботу, 21 сентября, в матче 10го тура РПЛ в Санкт-Петербурге встретятся «Зенит» и «Рубин». Матч начнется в 19.00. А в воскресенье, 22 сентября, в это же время ЦСКА пример «Краснодар». Предлагаем три крутых ставки от обозревателя «СЭ» Дмитрия Симонова.

«Зенит» — «Рубин»: гости забьют

— «Рубин» потерпел три поражения подряд и входит в число самых скучных команд РПЛ — всего 6 забитых мячей в 9 турах. Тем не менее, предположу, что казанцы смогут отличиться в Петербурге. «Зенит» провел изнурительный матч в Лионе и способен в какой-то момент просто потерять концентрацию. Думаю, что хозяева уверенно победят, но пропустить — пропустят. Тем более коэффициент на такое событие как гол гостей просто великолепный.

Коээфициент БК «Лига Ставок» на КОМ2 забьет — 2,00

ЦСКА — «Краснодар»: гости победят

— Это поединок двух меганеудачников четверга. Второе поражение станет очень болезненным. Ставлю на «Краснодар», потому что у армейцев колоссальные кадровые проблемы — целая группа травмированных, а ещё дисквалифицированы Магнуссон и Обляков. Виктору Гончаренко придется наскребать состав по сусекам. А у «быков» один враг — психологическое состояние. Все футболисты из текущей обоймы в строю. Плюс в РПЛ «Краснодар» играет гораздо увереннее, чем в еврокубках.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на победу «Краснодара» — 3,10

Ставка для «экспресса»: «Краснодар» не проиграет — 1,60