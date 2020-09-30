Тренировочным процессом «Динамо» руководит Бувач

Как стало известно «СЭ», на сегодняшней тренировке «Динамо» процессом руководил спортивный директор Желько Бувач. Он и возьмет на себя основные функции по подготовке бело-голубых к матчу 10-го тура с «Краснодаром».

Исполняющий обязанности главного тренера Александр Кульчий также присутствовал на занятии, он выведет команду на домашнюю встречу с «быками». Такая конструкция сохранится на время поиска нового главного тренера. Подбором кандидатур занимается Бувач, речь идет об иностранном специалисте. В клубе рассчитывают определиться со сменщиком Кирилла Новикова во время октябрьской паузы на матчи сборных.

Об отставке Новикова было официально объявлено 29 сентября.(Константин Алексеев)