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Тренировочным процессом «Динамо» руководит Бувач

14:04
Желько Бувач и Юрген Клопп. Фото Reuters
Желько Бувач и Юрген Клопп. Фото Reuters
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Как стало известно «СЭ», на сегодняшней тренировке «Динамо» процессом руководил спортивный директор Желько Бувач. Он и возьмет на себя основные функции по подготовке бело-голубых к матчу 10-го тура с «Краснодаром».

Исполняющий обязанности главного тренера Александр Кульчий также присутствовал на занятии, он выведет команду на домашнюю встречу с «быками». Такая конструкция сохранится на время поиска нового главного тренера. Подбором кандидатур занимается Бувач, речь идет об иностранном специалисте. В клубе рассчитывают определиться со сменщиком Кирилла Новикова во время октябрьской паузы на матчи сборных.

Об отставке Новикова было официально объявлено 29 сентября.(Константин Алексеев)

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