Тренерский штаб сборной России посетил тренировку «Ахмата» на сборе в Турции
20:28
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал на тренировке «Ахмата» на сборе в Турции, сообщает пресс-служба грозненского клуба.
Вместе с ним занятие посетил его помощник Мирослав Ромащенко, а также старший тренер молодежной сборной страны Михаил Галактионов.
Ранее главный тренер сборной России в Instagram рассказал, что тренерский штаб национальной команды отправится в Турции, чтобы посетить сборы ряда российских клубов.
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