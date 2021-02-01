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Тренерский штаб сборной России посетил тренировку «Ахмата» на сборе в Турции

20:28
Станислав Черчесов на тренировке «Ахмата». Фото ФК «Ахмат».
Станислав Черчесов на тренировке «Ахмата». Фото ФК «Ахмат».
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал на тренировке «Ахмата» на сборе в Турции, сообщает пресс-служба грозненского клуба.

Вместе с ним занятие посетил его помощник Мирослав Ромащенко, а также старший тренер молодежной сборной страны Михаил Галактионов.

Ранее главный тренер сборной России в Instagram рассказал, что тренерский штаб национальной команды отправится в Турции, чтобы посетить сборы ряда российских клубов.

Дополнительная информация:

http://fc-akhmat.ru/page/12094

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