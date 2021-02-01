Нападающий «Краснодара» Онугха перешел в датский клуб

Футбольные клубы «Краснодар» и «Вайле», выступающий в датской суперлиге, достигли договоренности об аренде форварда «Краснодара-2» Германа Онугхи до конца сезона, сообщает сайт российского клуба.

?Герман Онугха на правах аренды переходит в «Вайле"??



Нападающий будет выступать в чемпионате Дании до конца июня 2021 года?#ГерманОнугха #Нападающий #Арендаhttps://t.co/Ze3KjGgDi5 — ФК «Краснодар-2» (@FCKrasnodar2) February 1, 2021

Договор предусматривает право выкупа по окончании аренды.

В сезоне-2020/21 Онугха выступал за «Тамбов», где сыграл 13 матчей (с учетом Кубка России) и забил шесть голов.