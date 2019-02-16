Тренерский штаб сборной России находится в Турции в полном составе

Тренерский штаб сборной России, включая главного тренера Станислава Черчесова, находится на учебно-тренировочных сборах клубов в турецком Белеке.
Ранее сообщалось, что Черчесов присутствовал на товарищеском матче между тульским "Арсеналом" и шведским "Кальмаром" и контрольный матч "Спартака" против "Слована".
Затем специалист посетил сборы "Енисея". Известно, что весь штаб живет в одном отеле с красноярской командой. Напомним, что Черчесов прибыл в Турцию еще в прошлую пятницу, 8 февраля.
Тренерский штаб сборной России на учебно-тренировочных сборах клубов в Турции pic.twitter.com/O28Of40yTr– Сборная России (@TeamRussia) 16 февраля 2019 г.
Загрузка...