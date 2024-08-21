Угальде: «У нас отличная связь с Барко, мы ищем друг друга на поле»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде рассказал, что ему легко взаимодействовать на поле с новичком красно-белых Эсекьелем Барко.

«У нас отличная связь с Барко в том числе из-за того, что мы оба говорим на одном языке. На поле и за его пределами мы общаемся на испанском. Мы ищем друг друга внутри поля. Это хорошо как для него, так и для меня, и в конечном итоге это хорошо для всей команды. Я не могу ответить на вопрос, какая связка лучше: Барко и я или Глушенков и Вендел. Мы просто наслаждаемся футболом. Стараемся сделать все, что в наших силах», — приводит Metaratings слова Угальде.

В сезоне-2024/25 Угальде забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 6 матчах за «Спартак». У Барко 2 мяча и 3 голевых паса в 5 играх за московскую команду.