Тренер «Зенита-2» Радимов сравнил «Спартак» со змеиным логовом

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов раскритиковал вчерашнюю перепалку между бывшим футболистом «Спартака» Сергеем Паршивлюком с экс-наставником красно-белых Массимо Каррерой.

По мнению Радимова, московский клуб можно сравнить со змеиным логовом.

«Меня с детства учили: сказал А-говори и Б. «Надо уметь брать на себя ответственность», —написал Радимов в Twitter 3 февраля. — Нельзя переводить стрелки на других. К чему вспомнил: сегодня следил за интервью экс-спартачей и просто офигевал. Сколько позориться-то можно — что игрокам, что тренерам? Что ж там за змеиное логово такое?»

Напомним, вчера, 2 февраля, Паршивлюк заявил, что ушел из «Спартака», так как Каррера послушал ветеранов красно-белых. Итальянский специалист назвал эти слова ложью.