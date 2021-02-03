Тренер «Зенита-2» Радимов сравнил «Спартак» со змеиным логовом
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов раскритиковал вчерашнюю перепалку между бывшим футболистом «Спартака» Сергеем Паршивлюком с экс-наставником красно-белых Массимо Каррерой.
По мнению Радимова, московский клуб можно сравнить со змеиным логовом.
«Меня с детства учили: сказал А-говори и Б. «Надо уметь брать на себя ответственность», —написал Радимов в Twitter 3 февраля. — Нельзя переводить стрелки на других. К чему вспомнил: сегодня следил за интервью экс-спартачей и просто офигевал. Сколько позориться-то можно — что игрокам, что тренерам? Что ж там за змеиное логово такое?»
Напомним, вчера, 2 февраля, Паршивлюк заявил, что ушел из «Спартака», так как Каррера послушал ветеранов красно-белых. Итальянский специалист назвал эти слова ложью.
Меня с детства учили:сказал А-говори и Б.Надо уметь брать на себя ответственность.Нельзя переводить стрелки на других.К чему вспомнил:сегодня следил за интервью экс-спартачей и просто офигивал.Сколько позориться-то можно-что игрокам,что тренерам?Что ж там за змеиное логово такое?— Владислав Радимов (@radimov02) February 2, 2021
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