Тренер «Спартака» вспомнил самое необычное наказание от Феликса Магата

Ассистент Доменико Тедеско в тренерском штабе «Спартака» Андреас Хинкель в интервью «СЭ» рассказал, как ему игралось под руководством Феликса Магата в «Штутгарте».

— Глеб рассказывал свое самое ужасное воспоминание о Магате: как в семь утра он отправлял команду бегать по лесу, после чего он не мог думать о завтраке. А что приходит в голову вам?

— (смеется и качает головой) Много, слишком много всего. Да, те кроссы в семь утра забыть трудно. Но подобного было полно. И легендарные подъемы на лестницы, о которых столько писано-переписано. Вспоминают всегда, как мы забирались на башню в Португалии, но эти лестницы Магат находил везде, где бы мы не тренировались. Но если вы просите выделить что-то одно, то вспомню, как Магат нас собрал в центре поля на следующий день после матча. Было жутко холодно, едва ли не снег шел, мы вышли на занятие в обычной тренировочной форме — футболки, шорты, гетры. Но бегать в тот день не пришлось. Полтора часа обсуждали игру. Магат сказал: «Я вчера увидел, что бегать вы не хотите, предпочитаете стоять. Что ж, тогда будем разговаривать». Непростое испытание.

Но при этом могу сказать, что атмосфера в команде всегда была на высоком уровне. Да, тренировки жесткие, очень тяжело, зато мы знали, для чего все это делается. Чувствовали мощь в своих мышцах и огромную психологическую уверенность. Очень приятно было осознавать, выходя на поле, что физически никто не сможет нас превзойти. А вот мы соперника — вполне. (Константин Алексеев)

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