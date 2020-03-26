Ассистент Доменико Тедеско в тренерском штабе «Спартака» Андреас Хинкель в интервью «СЭ» рассказал о противостоянии с Криштиану Роналду в игроцкие годы.

— После Магата можно не бояться никаких тренировок. А после встречи с Криштиану Ронадлду — никакого соперника?

— Не совсем так. Футбольные притязания у меня всегда были очень высоки. Это нормально, когда ты в молодом возрасте вызываешься в сборную такой футбольной страны как Германия. Выдерживать конкуренцию на своей позиции, попадать в число одиннадцати лучших немецких футболистов — показатель определенного качества. Он автоматически дает тебе уверенность в собственных силах. Так что страха я никогда ни перед кем не испытывал. Скорее матчи с топ-соперниками, как с тем же Криштиану Роналду, в сборной или в Лиге чемпионов я рассматривал, как челлендж. Интересно было посмотреть — кто кого.

- В противостоянии с Криштиану вы этот челлендж выиграли, верно?

- Я, по крайней мере, так считаю. Хотя бы потому, что «Штутгарт» у «МЮ» тогда выиграл, а португалец не забил. (Константин Алексеев)

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