Тренер победителей турнира дублеров возглавит «Динамо-2»

По данным «СЭ», «Динамо» подало заявку в ПФЛ на участие «Динамо-2» в следующем сезоне. При этом коллектив возглавит главный тренер молодежной команды бело-голубых Александр Кульчий. Решение должно быть утверждено на ближайшем Исполкоме РФС. В московском клубе взяли курс на интеграцию своих воспитанников в основную команду. При этом рассчитывают избежать ошибок, из-за которых ранее лучшие молодые футболисты покидали клуб.

А сегодня «Динамо» на своих ресурсах отмечает победу в первенстве дублеров по итогам сезона-2019/20. Будет показана нарезка всех голов, проведено голосование на самый красивый забитый мяч, состоится прямой эфир с участием футболистов и тренеров, выбор лучшего игрока сезона, конкурс для болельщиков и т. д.

«СЭ» поздравил с завоеванием золотых медалей главного тренера резервистов «Динамо» Александра Кульчия.

— Спасибо, — говорит Кульчий. — Это наша общая победа — футболистов, руководителей, тренерского штаба. В том числе, естественно, во главе с Кириллом Новиковым, который возглавлял молодежную команду до зимнего перерыва. Рады победе, хотя ребята, конечно, рвались в бой, мечтали довести сезон до конца.

— Кого порекомендуете в основу?

— Мы обсуждаем этот вопрос с Новиковым, я высказываю свое мнение, но называть фамилии было бы некорректно по отношению к другим игрокам. На мой взгляд, в первой команде уже готовы конкурировать пять-шесть человек. Состав у нас сильный, динамовская академия работает очень хорошо, отсюда и победа в первенстве, и яркие индивидуальности.

— Какие теперь планы?

— Планируем собраться вместе в середине июня, начать готовиться к следующему сезону. Очень здорово, что руководители приняли решение заявиться в ПФЛ командой «Динамо-2». Надеюсь, получим одобрение, футболисты смогут выйти на новый уровень, соперничая с командами второго дивизиона. (Константин Алексеев)