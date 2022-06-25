Мишин сравнил вклад Дзюбы и Погребняка в успехи «Зенита»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин сравнил вклад Павла Погребняка и Артема Дзюбы в успехи «Зенита».

«У Погребняка была продуманная агрессия, он всегда действовал в таком стиле. Жаль, что он закончил карьеру. Павел всегда делал разумные действия. Кто лучше — Дзюба или Погребняк? Это все равно, что сравнивать вино Mont Blanc и Казбек», — цитирует «РБ Спорт» Мишина.

38-летний бывший форвард «Зенита» Погребняк провел за клуб 90 матчей, забил 39 мячей и отдал 7 результативных передач.

33-летний нападающий Дзюба покинул «Зенит» в конце мая 2022 года. Нападающий выступал за сине-бело-голубых с лета 2015 года. В общей сложности он провел за «Зенит» 249 матчей и забил 108 голов.