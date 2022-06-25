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«Оренбург» сыграл вничью с молдавским клубом в товарищеском матче

Иван Шитик
Корреспондент
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«Оренбург» провел товарищеский матч против команды из Молдавии «Динамо-Авто». Встреча завершилась со счетом 2:2.

Дубль в составе «Оренбурга» сделал защитник Александр Павловец.

Стартовый состав «Оренбурга»: Сысуев, Хотулев, Аюпов, Малых, Ковалев, Эктов, Павловец, Печенин, Титков, Капленко, Сычевой.

ФК Оренбург
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