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Сегодня, 18:54

Осинькин после поражения от «Локомотива» с трудом сдержал слезы

Сергей Разин
корреспондент
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Игорь Осинькин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после матча 11-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1) обратился к игрокам на поле.

В конце своей речи Осинькин с трудом сдержал слезы.

Железнодорожники одержали шестую победу подряд в официальных матчах. Команда Михаила Галактионова возглавила таблицу чемпионата России с 27 очками. Самарцы идут на десятой строчке, имея в активе 11 баллов.

В следующем матче красно-зеленые сыграют в гостях с «Химками» 19 октября, а «Крылья Советов» днем позже встретятся на выезде с «Оренбургом».

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Игорь Осинькин
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 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
3
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
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 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
6
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
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 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
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 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
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