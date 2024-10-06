Осинькин после поражения от «Локомотива» с трудом сдержал слезы

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после матча 11-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1) обратился к игрокам на поле.

В конце своей речи Осинькин с трудом сдержал слезы.

Железнодорожники одержали шестую победу подряд в официальных матчах. Команда Михаила Галактионова возглавила таблицу чемпионата России с 27 очками. Самарцы идут на десятой строчке, имея в активе 11 баллов.

В следующем матче красно-зеленые сыграют в гостях с «Химками» 19 октября, а «Крылья Советов» днем позже встретятся на выезде с «Оренбургом».