Тренер «Химок» Юран отреагировал на вылет «Крыльев» из РПЛ

Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о вылете «Крыльев Советов» из РПЛ. Они могли бы остаться в элитном дивизионе, если бы подмосковная команда приняла решение не подниматься из ФНЛ.

— Вам не жаль «Крылья Советов»? Теперь, Самара вылетает.

— Мне прежде всего жаль самарского болельщика. Там шикарный футбольный город... Но если есть такая возможность, я бы хотел обратиться к руководству РФС. Все-таки и «Крылья», и «Оренбург» не совсем по-спортивному принципу покидают премьер-лигу. Самарцы в какой-то степени пострадали из-за того, что у игроков «Сочи» был выявлен коронавирус. «Оренбург» в свою очередь потерпел два технических поражения из-то того же коронавируса... Сложная ситуация. Поэтому если есть такая возможность, то, на мой взгляд, было бы здорово оставить и «Крылья» и «Оренбург» в РПЛ, расширить лигу до 18 команд. Но здесь уже решение принимают руководители РФС.

Сергей Юран: «Было бы здорово, если бы «Крылья» и Оренбург» остались в РПЛ"