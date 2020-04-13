Тренер ЦСКА по физподготовке предположил, что он и несколько игроков могли переболеть коронавирусом

Тренер ЦСКА по физической подготовке Паулино Гранеро рассказал, что в феврале на испанском сборе команды он и несколько игроков могли переболеть коронавирусом.

Специалист вернулся в Испанию из Москвы и проведет две недели на карантине.

— Сейчас я чувствую себя хорошо, — приводит слова Гранеро Dario De Almeria. — Думаю, что коронавируса, проходящего без симптомов, у меня нет. Более того, я вполне мог перенести его в феврале и даже не знать об этом. Во время предсезонного сбора ЦСКА в Испании у меня поднималась температура, были странные ощущения в теле, причем несколько футболистов команды в те дни испытывали нечто подобное.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 850 393 человека. Зафиксировано 114 253 летальных исхода от инфекции, вылечились 423 708 человек. Первое место по числу зараженных занимают США — 560 433 человек. Далее идут — Испания (166 831), Италия (156 363), Франция (132 591) и Германия (127 854).