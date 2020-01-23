Трансфер Хеведеса из «Локомотива» в «Кельн» не состоится
16:57
Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес не перейдет в «Кельн» этой зимой, утверждает Bild. Стороны уже согласовали аренду 31-летнего немца, однако самого футболиста не устроили условия. Он не хочет возвращаться в российский клуб по истечении аренды и настаивал на включении в договор пункта об обязательном выкупе в 1,5 миллиона евро при вылете «Кельна» во вторую бундеслигу.
Хеведес играет за «Локомотив» с 2018 года. В нынешнем сезоне на его счету 15 матчей в РПЛ.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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