«Торпедо» в случае вылета из РПЛ может переехать на стадион «Москвич»

Московское «Торпедо» рассматривает в случае вылета в Первую лигу переезд со стадиона «Лужники», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, сейчас клуб рассматривает несколько вариантов для заявки стадиона на следующий сезон. Если «Торпедо» вылетит из РПЛ, то велика вероятность, что в Первой лиге команда будет выступать на столичном стадионе «Москвич». На этой арене в 2022 году завершилась реконструкция. Также не исключено, что клуб переедет в «Химки» или останется в «Лужниках», чтобы не менять уже привычное для болельщиков место.

После 17 туров «Торпедо» занимает 16-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

5 марта «Торпедо» встретится с «Краснодаром». Начало — в 16:30 по мск.