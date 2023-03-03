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Гаджиев: «Задача махачкалинского «Динамо» — выступать в РПЛ»

Гаджиев оценил шансы клубов Первой Лиги на выход в Премьер-Лиги
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент клуба «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев оценил шансы клубов Первой Лиги на выход в Премьер-Лиги.

«Кто способен выйти из Первой лиги в РПЛ? «Динамо» Махачкала! По качеству игры «Балтика» оставляет хорошее впечатление, «Арсенал» с хорошим составом, у «Алании» хорошая атака, «Енисей» неплохая команда. Там значительная группа, но выделять в ней кого-то и говорить, что это однозначный фаворит, я бы не стал. Конечно, у нас есть планы попасть в РПЛ. Двадцать лет назад я говорил про «Анжи», что мы не готовы попадать в РПЛ, потому что у нас нет ни базы, ни традиций воспитания игроков, и мы должны скромно смотреть на свои перспективы. А сегодня у нас и база на порядок лучше, и традиции воспитания игроков есть. Наши игроки уже поиграли в РПЛ. У нас есть академия и специализированные школы. Наша задача — играть в РПЛ», — приводит слова Гаджиева Metaratings.ru.

После 20 туров «Динамо» Махачкала занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 26 очков. Лидером турнира является «Балтика», в тройке лидеров — «Алания» и «Рубин».

Источник: https://metaratings.ru/news/gadzhiev-zadacha-makhachkalinskogo-dinamo-vystupat-v-rpl-232506/
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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