«Торпедо» разгромило «Спартак-2» на глазах Федуна и Газизова

В товарищеском матче «Торпедо» переиграло «Спартак-2» (5:1). Игру посетили новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов и владелец красно-белых Леонид Федун.

Во вторник «Спартак» объявил об увольнении с поста генерального директора Томаса Цорна.

Газизов занимал пост генерального директора «Уфы» с 2011 года. При нем уфимский клуб впервые в своей истории вышел в элитный дивизион чемпионата страны.

Товарищеский матч

«Торпедо» (Москва) — «Спартак-2» (Москва) — 5:1 (2:1)

Голы: Кертанов, Лях, Сергеев, Адаев, Берковский — Кожедуб.