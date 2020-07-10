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«Торпедо» разгромило «Спартак-2» на глазах Федуна и Газизова

10 июля 2020, 18:48
Леонид Федун и Шамиль Газизов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Федун и Шамиль Газизов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В товарищеском матче «Торпедо» переиграло «Спартак-2» (5:1). Игру посетили новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов и владелец красно-белых Леонид Федун.

Во вторник «Спартак» объявил об увольнении с поста генерального директора Томаса Цорна.

Газизов занимал пост генерального директора «Уфы» с 2011 года. При нем уфимский клуб впервые в своей истории вышел в элитный дивизион чемпионата страны.

Товарищеский матч

«Торпедо» (Москва) — «Спартак-2» (Москва) — 5:1 (2:1)

Голы: Кертанов, Лях, Сергеев, Адаев, Берковский — Кожедуб.

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