«Торпедо» подписало контракт с полузащитником Дзамболатом Цаллаговым

«Торпедо» на официальном сайте объявило о подписании соглашения с 22-летним полузащитником Дзамболатом Цаллаговым. Контракт с футболистом заключен на два сезона с опцией продления еще на один.

Цаллагов в новой команде выбрал 17-й игровой номер.

Дзамболат Цаллагов выступал за молодежные клубы ДЮСШ «Юность» (Владикавказ) (2007-2015), «Краснодар» (2015), СДЮШОР «Зенит» (2016), «Локомотив» (Москва) (2016-2019).

Играл за команды «Локомотив-Казанка» (2019-2020), «Дайнава» (Литва) (2021). Провел зимние сборы 2022 года с «Торпедо».

В весенней части сезона-2021/22 ФНЛ на правах аренды выступал за «СКА-Хабаровск».