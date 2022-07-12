Защитник Пейчинович сообщил об уходе из «Факела»
Защитник Неманья Пейчинович сообщил об уходе из «Факела». По словам 34-летнего серба, он уже контактировал по поводу продолжения карьеры с клубами из РПЛ и первой лиги.
«Я покинул «Факел» по истечении контракта, а сейчас нахожусь в Сербии, где тренируюсь и жду предложений.
На данный момент мне только звонили из клубов РПЛ и ФНЛ, но конкретных предложений не было. Пока не подпишу контракт, не скажу какие именно команды мной интересуются. Сейчас только разговоры, а конкретики никакой нет.
Если до конца трансферного окна не будет никаких предложений, то, может быть, подумаю о завершении карьеры. Будет супер, если найду себе клуб», — сказал Пейчинович Sport24.
Пейчинович ранее выступал в РПЛ за «Локомотив», в составе которого стал чемпионом России и двукратным обладателем кубка страны.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0-0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
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|0
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5
|ЦСКА
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|0
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|0-0
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6
|Локомотив
|0
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7
|Ахмат
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|0-0
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8
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
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|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
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|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -