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Сегодня, 19:26

Защитник Пейчинович сообщил об уходе из «Факела»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник Неманья Пейчинович сообщил об уходе из «Факела». По словам 34-летнего серба, он уже контактировал по поводу продолжения карьеры с клубами из РПЛ и первой лиги.

«Я покинул «Факел» по истечении контракта, а сейчас нахожусь в Сербии, где тренируюсь и жду предложений.

На данный момент мне только звонили из клубов РПЛ и ФНЛ, но конкретных предложений не было. Пока не подпишу контракт, не скажу какие именно команды мной интересуются. Сейчас только разговоры, а конкретики никакой нет.

Если до конца трансферного окна не будет никаких предложений, то, может быть, подумаю о завершении карьеры. Будет супер, если найду себе клуб», — сказал Пейчинович Sport24.

Пейчинович ранее выступал в РПЛ за «Локомотив», в составе которого стал чемпионом России и двукратным обладателем кубка страны.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-12-peychinovich-soobshchil-ob-ukhode-iz-fakela-zhdu-predlozheniy-zvonili-iz-klubov-rpl-i-pervoy-ligi
Неманья Пейчинович
ФК Факел (Воронеж)
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