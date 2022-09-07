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7 сентября, 17:44

«Торпедо» подписало сербского защитника Рогановича

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Торпедо» объявило о подписании контракта с защитником Бояном Рогановичем.

Срок соглашения с 21-летним черногорцем не уточняется.

Ранее Роганович выступал за сербскую команду «Чукарички», в составе которой забил 1 гол и сделал 7 результативных передач в 41 матче.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.

Источник: https://torpedo.ru/news/44422/
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ФК Торпедо (Москва)
ФК Чукарички
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