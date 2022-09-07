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7 сентября, 17:10

Агент Бабкина назвал причину ухода футболиста из «Локомотива» в «Крылья Советов»

Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Вадим Шпинев, агент полузащитника Сергея Бабкина в разговоре с «СЭ» раскрыл причину перехода игрока из «Локомотива» в «Крылья Советов».

«Клубу нужен игрок примерно такого плана, он рассматривает варианты, делает предложение. Футболист и клуб находят друг друга. «Крыльям» нужен был футболист на эту позицию. Переход Бабкина в «Крылья Советов» — взаимное пересечение интересов. Обычное дело, арендное соглашение на сезон», — сказал Шпинев «СЭ».

Бабкин выступал за «Локомотив» с июля 2019 года. В нынешнем сезоне РПЛ полузащитник принял участие в 2 матчах железнодорожников и не отличился результативными действиями.

Сегодня, 7 сентября 19-летний россиянин перешел в «Крылья Советов» на правах аренды из «Локомотива» до конца сезона-2022/23.

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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Вадим Шпинев
Сергей Бабкин
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