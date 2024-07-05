Источник: «Торпедо» может арендовать полузащитника «Спартака» Зорина

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин на правах аренды может перейти в «Торпедо», сообщает Metaratings.

По информации источника, черно-белые хотели арендовать 20-летнего футболиста еще зимой, но тогда договориться не вышло.

Зорин является воспитанником «Спартака». Полузащитник провел за красно-белых 6 матчей, отличившись одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.